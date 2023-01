Rialda Karahasanović iz Beograda za „Avaz“: Nisam razmišljala o povratku u Sarajevo

„Laku noć i doviđenja“

- Što se tiče muzike, ja sam uvijek u studiju i radim. Ne volim mnogo da pričam unaprijed, jer sam naučila da su ipak tihi potezi u privatnosti najbolji. Svaka pjesma ima svoj tajming. Znala sam nekad da dođem do samog finiša pjesme i da odustanem, jer mi to nije to. Tako da puštam da ova godina bude puna iznenađenja za moju publiku.

- Ja to više zovem ciljevima nego željama. Svakako, uvijek su zdravlje i unapređenje tijela i duha na prvom mjestu. Nakon toga, naravno, tu su poslovni ciljevi, a onda i ono što hrani našu dušu. Možda neki novi hobi, putovanje. Sve u svemu, ja to uvijek zapišem u rokovnik pa jedno po jedno...

Emotivna stanja

Vi ste lijepa i zgodna djevojka. Na koji način izlazite nakraj s udvaračima?



- Pa sad, da imam recept kako se „brani“, nemam. Veoma dugo sam zauzeta djevojka, tako da taj moment i ne doživljavam.

Koliko često dolazite u Sarajevo?

- Kako kad. Nekada često, nekad rjeđe, zavisi od obaveza, kako se sve namjesti.

Jeste li razmišljali o tome da se vratite u Sarajevo i tu nastavite graditi karijeru?

- Nisam.

Na koji način punite baterije pred nastupe?

- Nastojim sebe unaprijediti da budem vladar svog tijela, uma i emocija. Da ne dozvolim da me vodi bilo kakvo emotivno stanje, već da ja upravljam njim. Svakako, ja sam čovjek, pa mi to nekada i ne polazi za rukom, ali budem svjesna da su ipak ti momenti gdje dozvolim da me obuzdaju bijes, stres i slično loša kategorija, a ja to ipak za sebe ne želim.