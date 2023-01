Ivana Selakov o današnjim trendovima: Sve je već viđeno, naročito otkada imamo i rijalitije

Selakov: Došlo se do zadnjih granica . PRINTSCREEN

Pjevačica smatra i da će se konačno ponovo cijeniti isključivo pjevanje, za razliku od nekih drugih stvari koje su danas također bitne za karijeru.

- Mislim da su svi sada došli zaista do krajnjih granica. Sve je već viđeno, naročito otkada imamo i rijalitije. Mislim da više nikoga ništa ne može da iznenadi i da to mora da dođe do nekog kraja i da krene sve iz početka – poručila je Ivana.