Drugi čovjek na Mjesecu ne odustaje: Oženio se četvrti put na svoj 93. rođendan

Ana trenutno radi kao izvršna potpredsjednica "Buzz Aldrin Ventures LLC", a na njenoj stranici na LinkedInu navedeno je da radi za kompaniju od 2019. godine. Doktorirala je hemijsko inženjerstvo na Univerzitetu u Pitsburgu.

Aldrin se do sada tri puta ženio i razvodio, s Džoan En Arčer (Joan Ann Archer) je bio u braku od 1954. do 1974., sa Beverli Van Zil (Beverly Van Zile) od 1975. do 1978. i sa Luis Drigis Kenon (Lois Driggs Cannon) od 1988. do 2012. godine.

Drugi čovjek koji je dotaknuo površinu Mjeseca ima troje djece - Džejmsa (James), Dženis (Janice) i Endrua (Andrew) i to sa prvom suprugom. Ima jednog unuka, Džefrija Šusa (Jeffreya Schussa), od kćerke Dženis, tri praunuka i jednu praunuku.

Dana 16. jula 1969 godine Aldrin, Neil Armstrong i Michael Collins poletjeli su sa Zemlje u svemir u misiji kao nijedna druga, s ciljem da se čovječanstvo po prvi put spusti na Mjesec.