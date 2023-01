Influenserica Amina Efendić: U isto vrijeme sam osjećala sreću, ali i strah

Jedna od najuspješnijih bh. influenserica Amina Efendić iznenadila je pratioce zanimljivim postom u kojem je otkrila zanimljivu novost iz privatnog života kako je naime kupila nekretninu u Sarajevu.



Ono što je zanimljivo jeste da je Amina iz Tuzle te da je očito odlučila nastaviti svoj život u bh. prijestonici.

Najveća želja

- Jedna od mojih najvećih želja bila je kupiti stan. Danas, 24. januara, dan je kada zaista mogu reći „I made it“. Odmah na početku godine došla sam naglo da vidim stan u Sarajevu, ne očekivajući puno. Razmišljala sam, išla sam i ranije pa nije bilo to to. Ali znate onaj osjećaj kada dođete u prostor i osjetite energiju da je to prava odluka? E, meni je bilo zaista tako – napisala je influenserica.

Brojni pratioci, influenseri i javne ličnosti čestitale su Amini na ovoj novosti.

„Bravo Amina, čestitam i sretan novi početak“, „Sa srećom da bude i dobrodošla u Sarajevo“, samo su od nekih komentara ispod fotografije.