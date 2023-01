Transrodna pjevačica iz "Zvezda Granda": Potrebna sam Balkanu

- Da li će to biti u muzici ili ne, ne znam, ali apsolutno vidim sebe negdje na pozornici – poručila je ona.

- Stizalo mi je bezbroj poruka podrške, čak i od ljudi kojima je to možda trebalo, da vide osobu poput mene na televiziji. Inače sam ispunjena u svom životu, imam zdravu porodicu oko sebe, moje drugarice su zdrave. Predivno okruženje koje imam jeste najveće bogatstvo na svijetu – izjavila je takimčarka.

Širenje ljubavi

Brojni komentari uslijedili su nakon njenog nastupa, a jedan od članova žirija, Đorđe David je kazao da je osoba poput nje potrebna sceni 21. vijeka, a upravo takva je scena u „Zvezdama Granda“.

– Zaista smatram da je bitno da se osoba poput mene pojavi na sceni jer, kao što je Đorđe rekao, danas je 21. vijek i mora prosto da se čuje za to. U Americi je to krenulo naprijed, ovdje je to malo drugačije. Slovenija se možda danas nalazi negdje između. Ali da budem iskrena, dobila sam ogromnu podršku. Lično mi nije stigao nijedan loš komentar – rekla je Alina.

-Meni je samo bitno da idemo dalje i da širimo ljubav.