Marko Feher za "Avaz": Ispunila se želja da sarađujem s Merlinom

Na nedavno održanoj dodjeli muzičkih nagrada Music Awards Ceremony (MAC) u Beogradu poznati reper Voyage nosio je upravo njegovo odijelo iz kolekcije „He said Yes“. Marko samo za naš list otkriva detalje ove saradnje te koliko je teško biti kreativac na ovim prostorima.



Kako je došlo do saradnje s Voyageom?

- Kada je Voyage dobio temu za večer na kojoj je imao ulogu voditelja, ali i performera, on i njegov tim su se usaglasili da pozovu mene, te da mu uradimo odijelo po mjeri. Nakon određenih pregovora i dogovora, saradnja se i desila, tako da je Voyage nosio odijelo iz kolekcije, ali i košulju u drugom presvlačenju. Dva od tri outfita su bila moja.

Koliko ste ponosni što javne ličnosti širom regije sve više prepoznaju Vaš rad?

- Pa, iskreno, nije mi to bitno jer je neko javna ličnost, to samo u medijima ima veći značaj i odjek. Meni su podjednako bitni svi oni koji prepoznaju u meni nešto što je njima značajno. Svakako laska da neko ko ima priliku izabrati bilo šta u svijetu izabere mene. To mi je važno i potiče me na nove pobjede.