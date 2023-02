Princ Hari o zarukama svog brata Vilijama: Sve je to apsolutno smeće

- Ubrzo nakon što smo se vratili u Britaniju, Palača je objavila da će se Vilijam oženiti. Novembar 2010... Novost za mene. Sve to vrijeme zajedno u Lesotu, on nikad to nije spomenuo. Novine su objavile dirljive priče o trenutku kada sam shvatio da se Vilijam i Kejt dobro slažu, trenutku kad sam veličao dubinu njihove ljubavi i stoga odlučio pokloniti Vilijamu prsten koji sam naslijedio od mame, legendarni safir. Sve je to apsolutno smeće - piše Hari.

U memoarima je istakao da nikada prsten nije dao Vilijamu jer nije bio njegov.

- Tražio ga je nakon što je mama umrla, a ja sam bio više nego sretan što sam mu ga prepustio - napisao je Hari.