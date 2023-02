Fondacija "Metallice" donirala 250.000 dolara pomoći za Tursku i Siriju

Fondacija Metallice "All Without Our Hands" donirala je oko 250.000 dolara za pomoć žrtvama razornih zemljotresa u Turskoj i Siriji.

Podsjetimo, u katastrofalnim zemljotresima stradalo je najmanje 41.000 ljudi, dok je više od 80.000 osoba povrijeđeno.

- Ne postoje riječi koje bi mogle opisati razaranje u južnoj Turskoj i sjevernoj Siriji. Zemljotres jačine 7,7 pretvorio je cijelu regiju u ruševine. Broj smrtnih slučajeva nastavlja rasti, tragično premašujući 36.000 izgubljenih života - napisano je jučer na zvaničnom Twitter nalogu slavnog benda.