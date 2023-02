Popaj u stvarnom životu: Doktori nemaju objašnjenje

- Mnogi od njih jednostavno vidite da se zamrznu na minut. Ne žele da razgovaraju. Malo je smiješno. Odmah znam kad me neko primijeti, vidi im se na licu i isprva ne mogu vjerovati - priča Dejb.

No njemu to ne smeta. Najdraža su mu mala djeca.

- Mala djeca su ta koja su najsmješnija. Nisu sramežljivi i odmah mi priđu i ispituju me, što mi se sviđa - kaže Džef.

Djeca su mu zabavna jer ne vide ništa loše u tome, dok se drugi više čude njegovom izgledu.

Kada ga pitaju hoće li se neki hrabri stranci ikad pokušati potući s njim, on se samo nasmije.

- To je bilo u danima kada sam visio po barovima. Uvijek sam mogao prići tipu koji bi pokušao napraviti problem nakon nekoliko pića - priznaje Džef

Navijačice su mu dale nadimak Popaj dok je bio u hrvačkom timu u školi i od tada se to zadržalo, no nikad mu to nije smetalo, čak je, priznaje i sam, uživao u pažnji kao dijete.