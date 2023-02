Kojić i Popović uhvaćeni zajedno u Zagrebu na večeri

View this post on Instagram

Aleksandar i moja sestrična Katja, koju on jako voli, razmjenjivali su svoje interne šale, na što smo se svi spontano nadovezali. Ubrzo zatim ni Milan ni ja nismo ostali ravnodušni na cijelu situaciju, pa smo se sami odvojili za drugi stol u susjednom lokalu. U životu srećemo uglavnom tri vrste ljudi: one koji sude, one koji mjere i one koji opraštaju.

Tog dana smo pružili ruku jedan drugom i u centar svog bića stavili samo ono što je najbitnije u cijeloj priči, a to je Aleksandar. Praštanje ne mijenja prošlost, ali olakšava dušu i obogaćuje budućnost. Praštanje i pokajanje su ključevi života - rekao je Kojić u svom intervjuu za Index.