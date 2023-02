Šakira ima novu pjesmu: Kunem se da više nisi dobrodošao

U strofi naizgled ponovo proziva i Pikea (Pique) i njegovu novu djevojku Klaru (Clara).

"Povrijedilo me što sam te vidjela s novom, ali ja sam već spremna za moje... Zaboravila sam šta smo proživjeli i to je ono što te je uvrijedilo. Čak mi se i život poboljšao, kunem se da više nisi dobrodošao.A ono što mi je tvoja djevojka priredila, to me ne ljuti niti me nasmijava" glasi tekst pjesme.

Također, u dva navrata Šakira navodi da se njen bivši partner pokušao vratiti, a stihovi poručuju: "Sad hoćeš da se vratiš, vidi se. Ne znam, sačekaj me tu nisam idiot", "A sada želiš da se vratiš, već sam pretpostavljala s lajkanjem moje fotografije".

Karol G je za "Rolling Stone" kazala da je pjesmu napisala prošle godine tokom svog "emotivnog putovanja".