Na sceni ne cvjetaju uvijek ruže: Od Instagram svađa do tučnjava

Iako se mnogima čini da je svjetska i regionalna estradna scena mjesto na kojem je sve bajno i sjajno, zvijezde dokazuju suprotno. Dok su neki od njih otvoreno govorili o svađama sa svojim kolegama, drugi nikada nisu željeli komentirati ovu temu.

Ko drugom jamu kopa... Obistinila se ta izreka u slučaju kada su Hejli Biber (Hailey Bieber) i Kajli Džener (Kylie Jenner) negativno komentirale izgled Selene Gomez, koja je, s druge strane, kao podršku javnosti, za samo 24 sata dobila dva miliona pratilaca na Instagramu.

Negativne poruke

S druge strane, jedna od najpoznatijih svjetskih influenserica i modela Kajli Džener izgubila je skoro milion pratilaca na Instagramu nakon što je ismijavala izgled pjevačice Selene Gomez. Kajli je doskora bila najpopularnija žena na Instagramu, ali to izgleda više nije tako. Razlog je drama između nje, Hejli Biber, supruge Seleninog bivšeg momka Džastina Bibera (Justin Bieber), i Selene Gomez.

Sve je počelo 22. februara, kada su milioni fanova zaključili da Hejli i Kajli ismijavaju Selenu zbog njenog izgleda na društvenim mrežama. Bio je to isti dan kada je Selena svrgnula Kajli s mjesta najpraćenije žene na Instagramu.

Ubrzo je krenuo pravi rat fanova na društvenim mrežama. Milioni ljudi krenuli su u odbranu Selene te su počeli pozivati ostale da na društvenim mrežama zaprate nju, a otprate Hejli i Kajli. Broj njihovih pratilaca brutalno je počeo padati, dok je Selena s 381 milion došla do cifre više od 389 miliona.

Kajli i Hajli su zbog velikog broja negativnih poruka morale zaključati komentare na svojim objavama. Selena je čak u jednom momentu najavila da će se povući s mreža jer je “prestara za njihove dječije igrice”.

Poznavaoci pop kulture i fanovi ovih zvijezda sigurno su upoznati s famoznom „dramom“ između Kanjea Vesta (Kanye West) i Tejlor Svift (Taylor Swift), koja datira još iz 2009. godine, kada je reper na dodjeli MTV nagrada izašao na scenu i rekao da je Bijonse (Beyonce) zaslužila nagradu za najbolji video godine umjesto Tejlor Svift. On je tada na sceni oteo mikrofon pjevačici iz ruke, a zatim rekao da je Bijonse „pokradena“ te da nije dobila nagradu za najbolji video samo zato što je „tamnoputa žena“.

Bez riječi

Tejlor, tada 19-godišnjakinja, ostala je bez riječi, ali je dobila potrebni publicitet da njena karijera krene uzlaznom putanjom. Njihova svađa nastavljala se i tokom godina koje su uslijedile. Nakon jednogodišnjeg povlačenja iz javnog života Tejlor se najesen 2017. godine vratila s albumom „Reputation“, koji je posvetila svojim „neprijateljima“, prozivajući ih kroz videospotove i tekstove pjesama.

Udarni singl „Look What You Made Me Do“ oborio je rekord kao najgledaniji video na YouTubeu u roku od 24 sata, a u kadrovima spota Tejlor je simulirala scene koje su se odnosile na neke od najtragičnijih i najpoznatijih momenata iz života gore spomenutih javnih ličnosti.

Možda najkontroverznija svađa od svih započela je kada je Kortni Lav (Courtney Love) upala na Madonin (Madonna) otvoreni intervju 1995. godine na Tajms skveru u Njujorku i gađala je puderom. Tokom intervjua Kortni je bila vidno pijana i u jednom trenutku je pala sa stolice, a Madona je nastavila da je proziva govoreći voditelju da je „odvede na triježnjenje“.

Petnaest godina kasnije Madona je još jednom uplovila u, kako su svjetski mediji prenosili, svađu stoljeća, koja je trajala sve do dodjele Oskara 2019. godine.