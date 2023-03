Dara Bubamara o novoj pjesmi "Koka": Nekad su dobre ribe u godinama zvali tako

Dara Bubamara u emisiji "Ami G Show" progovorila o svojoj novoj pjesmi, a komentarima je nasmijala sve prisutne u studiju.

Pjevačica je otkrila koliko se šala rodilo na račun imena pjesme koja nosi naziv "Koka roka", ali i priznala šta je ono što joj uvijek izazove osmijeh na lice.

- Odmah mi se dopalo to "Koka", nekad su dobre ribe u godinama zvali tako i meni je to top. Bilo je i nekih riječi koje mi se nisu dopale zato što su bile vulgarne, ali to smo izbacili. Pjesma je izazvala haos, na mrežama kače sve i svašta, neke slike sa kokoškama, pa stavljaju onu glumicu Koku iz serije, ma fenomenalno. Ljudi su mnogo duhoviti - rekla je Dara.