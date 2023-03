Volt Dizni: Osvojio je najviše Oskara u historiji, a bio je nominiran čak 59 puta

Volt Dizni (Walt Disney), jedan od najmoćnijih ljudi u historiji animiranog filma, rekorder je po broju dobivenih Oskara.

Bio je nominiran 59 puta, a osvojio je čak 22 nagrade. Prvi put je dobio Oskara 1932. godine za kratki animirani film "Flowers and Trees", što je bio prvi put da je neki animirani film postigao toliki uspjeh. Već sljedeće godine njegov film "The Three Little Pigs" osvojio je još jednog Oskara.



Oskare je dobio, između ostalog, za filmove: "The Tortoise and the Hare", "Three Orphan Kittens", "The Old Mill", "Nature's Half Acre"...

Dizni je1953. godine bio nominiran za šest, a osvojio je četiri Oskara - i nominacije i osvojeni kipići su rekordi. Posthumno je osvojio Oskara za crtani film "Winnie the Pooh and the Blustery Day" 1968. godine.