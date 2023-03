Nakon što je pjevaču Jasminu Stavrosu otkriven rak kostiju sumnja se i na rak na želucu

Vijest da Jasmin Stavros boluje od raka kostiju šokirala je porodicu, prijatelje i brojne obožavatelje. Pjevač se u bolnicu javio zbog bolova u leđima, međutim nakon dijagnoze još je uvijek na bolničkom liječenju.

On je potvrdio za IN magazin da je pred njim borba za život.

- Sad me užasno boli. Bole me leđa. Idem na zračenja i ta zračenja su vrlo bolna i moram leći i onda mi se stvara kontakt sa živcima i to je užasno bolno, ali istrpim tih deset minuta. Bolest je nastala tamo negdje u prvom mjesecu. Imao sam bolove u stomaku i onda sam dobio čir na dvanaestercu, to su mi operisali hitno u Karlovcu i onda sam dobio sepsu i onda su me prebacili na odjel u Karlovac i tamo sam bio nekih 12-13 dana i došao sam kući i odmah sutradan u Vinogradsku jer se nije moglo izdržati od bolova, a nije se znalo što mi je. Ništa vam ne znam… Evo, tek je drugi dan zračenja i treba proći jedno pet-šest dana i tek ćemo onda znati gdje sam, kud sam, u kakvom sam stanju i to će biti to. Evo, sad se osjećam da ću se oporaviti i doktori i sestre i svi koji rade ovdje si stvarno daju maksimalno truda - ispričao je Jasmin Stavros.

Pojasnio je i dijagnozu.

- Dijagnoza je rak kostiju i sad se sumnja još da možda imam rak na želucu. Daj Bože da to ne bude jer to bi bilo pogubno za mene - rekao je Jasmin.