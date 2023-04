Pit Dejvidson proglašen najpoželjnijim holivudskim zavodnikom

Komičar Pit Dejvidson (Pete Davidson) poznatiji je po svojim vezama sa slavnim ljepoticama, nego po karijeri. Ovaj 29-godišnjak proglašen je najpoželjnijim holivudskim zavodnikom, a sada je odlučio iskreno progovoriti o svom ljubavnom životu.

Tokom intervjua za podcast "Real Ones with Jon Bernthal" Dejvidson je s voditeljem razgovarao o interesu javnosti za njegov privatni život, kao i veze sa slavnim osobama.

- Mislim da sam postao poznat prije nego što se znalo za moj rad. Ali, oduvijek sam radio. Gledaj, ja sam u svojim 20-ima i bio sam u vezama s nekim osobama, a iz nekog razloga to je vrlo ludo i ljudima zanimljivo. Ja ne mislim da je to zanimljivo. U šou biznisu sam gotovo pola svog života, otprilike 14, 15 godina, i to u emisiji na nacionalnoj televiziji. I u 12 godina izlazio sam s otprilike 10 osoba, i ne mislim da je to previše. Ali nekim ljudima je to očito zanimljivo - ispričao je Dejvidson, dodajući kako je to prilično zbunjujuće jer na društvenim mrežama nikad nije prikazivao svoj ljubavni život.