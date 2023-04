Preminula zvijezda Netflixa: Imala samo 26 godina

Južnokorejska glumica i manekenka Jung Chae-yul (26) pronađena je mrtva u svom domu. Smrt glumice objavila je ranije danas njena menadžerska kompanija, a detalji o njenoj smrti još nisu objavljeni.

- Moramo vam saopćiti tužnu vijest koja slama srca. Chae-yul napustila nas je 11. aprila - stoji u službenom saopćenju MK Newsa.

Glumica se proslavila ulogom u Netflixovoj seriji "Zombie Detective", ali i "I Have Not Done My Best" te filmu "Deep".

Jung Chae-yul trebala je glumiti u dugoočekivanoj drami korejske produkcije Wedding Impossible, a nakon objave o smrti mlade glumice produkcija je odlučila odgoditi snimanje.

Iz agencije Management S otkrili su i da će se sprovod prema želji porodice održati u najužem krugu.

- Srdačno vas molimo da se suzdržite od širenja glasina i spekulativnih izvještaja u tom pogledu - poručili su.