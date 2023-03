Džena Ortega o ljubavnom životu: Pomisao na veze mi stvara stres

- Mrzim biti gugu-gaga zbog partnera. Mislim da je to potajno stvar ponosa. To je problem s mnogo ženskih likova, mnoge od njih su orijentirane na muškarce, ono što izražavaju ili osjećaju temelji se na položaju muškarca i njegovoj priči - rekla je.

Džena je u potpunosti posvećena svojoj karijeri te kaže da osjeća pritisak da nekoga ne iznevjeri, kako privatno, tako ni profesionalno.

- Bojim se da ću razočarati ljude u svom životu, pa čak i ljude u javnosti. Želim ispuniti očekivanja ljudi, to je nešto s čim se trebam naučiti nositi, ali se također bojim da će me možda neko predobro upoznati i shvatiti da ja nisam sve to - rekla je.