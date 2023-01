Zanimljive činjenice o glavnoj glumici serije "Wednesday"

2. Bavi se glumom još od malih nogu, od kad je imala 9 godina, a uloga Vednesdej Adams (Wednesday Addams) je najviše proslavila. Osim u ovoj seriji gledali smo ju i u seriji "You" gdje je glumila Eli (Ellie), kao i u "Jane the Virgin" gdje je glumila mladu Džejn (Jane). Osim u te dvije serije, glumila je još u mnogim drugim serijama.

12. Napisala je knjigu koju je 2021. godine je izdala pod nazivom "It’s All Love: Reflections for Your Heart and Soul". Knjiga je o njoj kao mladoj latino djevojci u Hollywoodu.

13. Kao mala, imala je jako čudan hobi, nešto što bi se svidjelo i Wednesday. Radila je autopsije na mrtvim gušterima koje je pronašla u vrtu.

14. Prije snimanja serije je bila vegan, ali je tijekom snimanja serije morala početi jesti meso, jaja i sve ostalo zbog toga što su snimali u Rumunjskoj, a tamo su to glavne namirnice. Jednostavno nije imala izbora.

15. Zapravo je prilično niska – ima svega 155 centimetara.