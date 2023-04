Pravo lice princa Vilijama: Ima kratak fitilj

U nedavno objavljenoj biografiji Roberta Džobsona (Jobson) "Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed", puštenoj u prodaju uoči historijske krunidbe, otkriveni su detalji i o drugim članovima najpoznatije kraljevske porodice na svijetu.

Zna biti jako težak

- On zna biti jako težak - povjerio se kraljevskom autoru jedan visoko pozicionirani uposlenik kraljevske porodice, ne opisujući time kralja Čarlsa III, već njegovog sina i direktnog nasljednika na tronu, princa Vilijama (William).

- On je veoma motivirana osoba, zbog čega zna biti jako nestrpljiv - dodao je izvor i uporedio Vilijama s ocem, koji, iako tako ne izgleda, ima više strpljenja od sina.



- Kad ima posla sa Čarlsom, Vilijam često ima kratak fitilj. Šef također ima temperament, no kod njega to ne ide u nedogled. On se zna isfrustrirati i razbjesniti, no isto tako u trenu i zaboravi. Vilijam rijetko kada zaboravlja.



Sinovi na majku

Po Džobsonovim saznanjima i sam je Čarls bio šokiran temperamentima svojih sinova, koji su ga uveliko podsjećali na ljutnju njihove pokojne majke, princeze Dajane (Diana).