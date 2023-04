Suđenje Draganu Bjelogrliću odgođeno za septembar

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je odloženo suđenje glumcu i reditelju Draganu Bjelogrliću povodom optužbi za nasilničko ponašanje prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. avgusta 2021. u Nišu.

Do odlaganja je došlo zbog izostanka Antonijevića, koji je zbog supruginog liječenja u Americi, a čije svjedočenje je neophodno da bi se suđenje nastavilo, pošto je on oštećeni u ovom procesu.



Izostao i sa prethodnog suđenja

Branilac optuženog glumca Goran Draganić je rekao da je takvo ponašanje neprofesionalno, jer punomoćnici nisu obavijestili sud i odbranu da se suđenje neće održati, pišu Novsti.rs.

Antonijević je izostao i sa prethodnog suđenja, a njegova punomoćnica je danas sudu dostavila kopiju stranica u pasošu koje dokazuju da je bio van zemlje, kao i avionsku kartu putovanja u Ameriku.



Bjelogrlić je na nekom od prethodnih suđenja iznio odbranu tvrdeći da su tom događaju prethodile dvogodišnje provokacije Antonijevića.

On je priznao da je kobnog dana došlo do tuče, ali Bjelogrlić tvrdi da je Antonijevićevo prisustvo bila direktna provokacija, jer on nije bio pozvan na festival, kao ni na koktel nakon premijere filma "Toma".