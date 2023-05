Objavljena lista zvijezda koje dolaze na krunidbu Čarlsa III

Holivudski glumac Tom Kruz (Cruise) i glumica Džoan Kolins (Joan Collins) najnovija su u nizu zvjezdanih imena koje će nastupiti na krunidbenom koncertu Čarlsa (Charlesa III) 7. maja, piše "BBC". Pustolov Bear Grisl (Grylls) i Sir Tom Džons (Jones) također će im se pridružiti u unaprijed snimljenim skečevima kako bi proslavili krunidbu kralja i kraljice. Koncert u nedjelju, 7. maja održat će se u dvorcu Windsor pred 20 hiljada ljudi, a prenosit će ga i televizija i radio "BBC".

U unaprijed snimljenim skečevima za koje se tvrdi da otkrivaju slabo poznate činjenice o monarhu sudjelovat će brojne poznate osobe, među kojima i bivši profesionalac "Strictly Come Dancinga" Oti Mabuse, a tu je i nastup Winnie the Pooha.

U nastup su uključeni i Take That, Keti Peri (Katy Perry), Lionel Riči (Richie), kao i klasični izvođači uključujući Andreu Bocellija i velškog bas-baritona "Sir Bryn Terfela". Muzičari Paloma Faith, Oli Murs (Olly), rock gitarist Steve Vinvod (Winwood), Nikole Šenzinger (Nicole Scherzinger) iz "The Pussycat Dolls" i kineski pijanist Lang Lang također su dodani u postavu, zajedno s nigerijskim kantautorom Tvin Savažom (Tiwom Savageom), DJ Peteom Tongom te pobjednicom talent šoua "The Piano TV - Lucy". Holivudska zvijezda Sonam Kapoor također je odabrana da održi govorni nastup.

- Uz zadivljujuću pozadinu dvorca Windsor, bit će to večer puna nezaboravnih trenutaka u kojima će Njihova Veličanstva i svi u Ujedinjenom Kraljevstvu moći uživati - najavila je Kejt Filips (Kate Phillips), direktorica "BBC-ja".

Pored ovih novosti, Buckinghamska palača objavila je tri nova službena portreta kralja Čarlsa III. i kraljice supruge Kamile (Camille) u petak, sedam dana prije kraljeve krunidbe iduće subote. Fotografije je snimio Hugo Burnand, koji je bio službeni fotograf na njihovom vjenčanju 2005. godine. Na jednoj slici par stoji zajedno dok poziraju u plavoj odjeći, a zatim sjede odvojeno na plavim i zlatnim stolicama na druge dvije. Fotografije su snimljene prošlog mjeseca u Blue Drawing Room u Buckinghamskoj palači.