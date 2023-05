Deniz Dejm bila intimna sa monstrumom Urošem, ubicom osmero ljudi: Nisam znala da je to on

Srbijanski mediji objavili su fotografije na kojima se masovni ubica iz Mladenovca Uroš B. (20) grli sa bivšom učesnicom "Zadruge", manekenkom Deniz Dejm, na kojima je ona gola.

Mladić je poznavao i družio se sa nekolicinom zadrugara, osim Deniz, među njima su Nikola Đorđević i Filip Car.

Deniz je prvo negirala priču, a kada je shvatila o kome se zapravo radi, odlučila je da progovori.



- Sve što sam snimila sa Urošem izašlo je u medijima, ne znam ko je poslao. Možda Uroš ima još neke snimke, vjerovatno... Ne znam kakve. Bio je kod mene kada se to sve izdešavalo, naravno ja to nisam shvatila do danas kada ste mi vi novinari rekli da je to ta osoba. Ja sam šokirana. Sjećam se da sam ga jedva izbacila iz stana, to je vrlo čudno da neko neće da vam izađe iz stana, znate - istakla je ova zadrugarka.