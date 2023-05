Da li će Kamila kao kraljica osvojiti naklonost javnosti: Britanci prognoziraju ovaj scenarij

Supruga britanskog kralja Čarlsa (Charles) III nakon jučerašnjeg krunisanja u Vestminsterskoj opatiji i zvanično nosi titulu kraljice. Prije nekoliko decenija takav razvoj događaja bio je nezamisliv. Ususret krunisanju pisalo se da je Kamila (Camilla) popravila reputaciju i da se mišljenje britanske javnosti o njoj poboljšalo. Može li da postane kraljica omiljena svima?



Dolazak na tron

Dok piše o tome, britanski "Miror" podsjeća šta je sve prethodilo njenom dolasku na tron. Samim isticanjem tih detalja nameće se u velikoj mjeri odgovor na spomenuto pitanje.

Britanski list pita se i kako se Hari osjećao dok je posmatrao Kamilu na krunisanju, ističući da su njegovim memoarima "Spare", objavljenim početkom ove godine, navedeni nimalo pozitivni komentari o Kamili. Nagađa se i da je princ možda dobio inspiraciju za novu knjigu, a u ovoj već objavljenoj Hari (Harry) je otkrio da su on i Vilijam (William) molili oca da se ne oženi Kamilom, ali i da on ima saosjećanje prema njoj zbog načina na koji je predstavljena u javnosti. Dok je opisivao šta se to govorilo o sadašnjoj kraljici, nije birao riječi.

Kamila je prije nekoliko godina važila za Čarlsovu ljubavnicu. Netrpeljivost javnosti prema njoj porasla je nakon što je Dajana (Diana) stradala u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine.

Kraljica i njeni saradnici željeli su da se Kamila udalji od Čarlsa smatrajući da bi njegova odanost prema njoj mogla da ugrozi monarhiju. Kamila je dugo bila "druga žena", isključena s formalnih događaja gdje je domaćin bila Elizabeta (Elizabeth) II.

Pristati na kompromise

Čarlsovi pomoćnici procijenili su da će se mišljenje o Kamili popraviti ukoliko je njenu vezu s Čalrsom prihvate njegovi i Dajanini sinovi. Zbog toga se ona srela s Vilijamom 1998. u palači Sent Džejms i razgovarala s njim nasamo pola sata. Princ je navikao da u životu mora da pristane na kompromise pa se iz tog ugla ocjenjuje njegova relacija s Kamilom.

Poboljšanju imidža Kamile doprinijela je i Elizabeta II koja je dala blagoslov vjenčanju Kamile i Čarlsa 2005. godine i koja je odlučila da njena snaha dobije titulu kraljice supruge.

Za nekoliko decenija mnogo toga se promijenilo, ali se mnoge stvari i dalje pamte.