Đulkica Sakić za "Avaz": O Rašidovoj smrti informisala me policija

Nakon informacije da je u zatvoru u Sremskoj Mitrovici iznenada preminuo Rašid Sakić, poznat i po nadimku Ćelo, sin rahmetli Sinana Sakića, kontaktirali smo njegovu sestru Đulkicu Sakić, koja sa porodicom živi u Švicarskoj.

- Ne pitajte me ništa, jednostavno sam šokirana. April je bio mjesec smrti porodice Sakić, prvo je umrla tetka, pa nana, majka mog rahmteli oca, pa sada Ćelo. Ja samo dragog Boga molim da se na ovome završi, da konačno stanu smrtni slučajevi u porodici Sakić. Jako sam emotivna osoba, cijelog dana samo plačem. Pitaju me moji prijatelji, zbog čega plačem, nakon svega što mi je tokom njegovog života činio, kako meni isto tako i mojoj mami, a ja kažem, da mu halalim sve ono što je bilo ili što je činio. Svako će jednog dana odgovarati za svoja dobra ili loša djela. Neka mu se dragi Allah smiluje i neka putuje nebeskim prostranstvima. Mene je o njegovoj smrti informisala policija, nazvali su me i saopštili mi tu tužnu informaciju - rekla je Đulkica.