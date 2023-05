Mario Knezović, frontmen grupe "Zoster", za "Avaz": Ljudi zbog muke napuštaju državu

Na velikom koncertu u Sarajevu kod Vječne vatre povodom Dana Evrope grupa „Zoster“ bila je među učesnicima i iznova su oduševili publiku svojim angažiranim pjesmama.



Frontmen Mario Knezović za „Dnevni avaz“ kaže kako i opstaju isključivo zahvaljujući interesu publike.

- Zbog tog interesa postojimo skoro 20 godina. Muzička scena u bh. svedena je na muziku koja je trenutno u trendu, promijenile su se stvari u pogledu muzike, kako se ona stvara danas. Bosna i Hercegovina nema muzičku industriju - kazao je Knezović.

Odlazak ljudi

Kako doživljavate današnje bh. društvo i uopće život u našoj zemlji?

- Volio bih da se bavimo drugim temama i da smo u nekom hajpu, nego ovako. Naporno mi je to, skoro cijeli život ista priča. Sretan sam s tim što radim i suštinski nemam problem da radim što volim u državi koja te ne potiče. Ne bih se žalio kao osoba, ali generalno vidim stagnaciju ljudi i nezadovoljstvo, odlazak ljudi odavde, ne zbog toga da vide svijet nego odlaze iz muke.

Pratite li politiku u Bosni i Hercegovini?

- Pratim do one granice da znam ako bude neko veće sr*nje, da ne budem neobaviješten. Ono što mi radimo je šlag na tortu. Kada sve prođe, dolazi muzika i ono čime se bavim. Ali, koliko vidim, krupne stvari su u pitanju, elementarne. To nije moja sfera, u godinama sam kada si ne mogu priuštiti da se bavim tim temama, nemam vremena za dnevnu politiku.

Imam još dvadesetak godina života i želim ga provesti nekako univerzalno, ono kao da mi nije bitno gdje sam i gdje živim. Pravim se da je sve uredu i gledam šta bih radio i kako bih se odnosio prema vlastitom životu. Sad sam u toj fazi.

Bolji svijet

Živite u Hrvatskoj i BiH. Možete li uporediti život u Evropskoj uniji i van njenih granica?

- Za naše prilike i bosanskohercegovačke oči, Hrvatska je sređena zemlja, iako je ona daleko od tog standarda kojem se teži, mada on nije definiran. Zamišljam ga kao skandinavski nivo svijesti kod ljudi. Oni ne žive u strahu jer strah generira pohlepu, sebičnost... Trebamo znati doprinijeti viziji boljeg svijeta. Neshvatljivo je da mi kao zemlja koja je skoro iste površine i broja stanovnika kao i Hrvatska toliko strašno kasnimo.

Dio onoga što ljude mijenja

Vaša muzika je angažirana. Nekada je muzika utjecala na ljude i mijenjala savjet, ima li i danas takvu moć?

- Ima svakakve muzike, ali mislim da je ona samo dio onoga što ljude mijenja. Muzika je bitna, oplemenjuje čovjeka, stavlja te u neka druga stanja svijesti. Muzika ne može promijeniti svijet, to je samo jedan mozaik koji nas gradi.

Skandinavci ne kradu jer je glupo, a ne zato što će ih neko uhvatiti, oni su dobri zato što to žele biti.