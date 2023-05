Pjevačica Goca Tržan za "Avaz": Griješila sam u životu

Pjevačica Goca Tržan (48) održat će 17. juna solistički koncert u sarajevskom Domu mladih.

Beogradska pjevačica, koja preko majke Brčanke ima i bh. korijene, ističe kako se sarajevska publika i ona poznaju dugo godina.

- Imam realna očekivanja, nadam se da Sarajevo nema nerealna... Mnogo volim da pjevam pred ovom publikom jer razumiju dobru muziku, voli da se zabavlja, mrzi folirante... A nekako sebe ubrajam u one koji mogu da izađu s puno energije i punim pravom pred sarajevsku publiku. Više imam ja tremu od ovog koncerta jer je ovo prvi solistički koncert. Odabrala sam Dom mladih jer ono mlada ja, mladi vi... – kaže Tržan na početku intervjua za "Avaz".

Sarajevski prkos

Ovih ste dana u Sarajevu, kako se provodite?

- U Sarajevu najviše volim ljude, energiju, lijepi su muškarci, njegovani, dobro obučeni. Postoje i mnoge lijepe žene, ali više gledam muškarce... Volim hranu, da se vidim sa svojim prijateljima. Srela sam se s Hankom Paldum. Ona je divna žena, volim je godinama. Stvarno je specifična, baš smo se lijepo družile.

Možete li se sjetiti Vašeg prvog dolaska u Sarajevo?

- To je bilo 1996. godine, bila je zima. Moj tadašnji momak trebao ja da uzme neke papire u Općini Stari grad. Slušala sam o Sarajevu iz usta ljudi koji su iz Sarajeva, ali žive u Beogradu. Kada smo došli, susrela sam se s jednom sredinom koja je krvarila određeni broj godina. Bilo mi je jako teško. Sarajevo je bilo sivo, svaka zgrada je imala barem jednu ranu, najviše ih je bilo potpuni izrešetanih. Nije bilo mnogo drveća, ali je postojalo nešto specifično. Tada se desila moja prva zaljubljenost u ovaj grad, zaljubila sam se u neki prezrivi odnos prema smrti, prema razaranju... Ovdje ima neki prkos koji je veoma specifičan i to mi se dopalo. Prvi susret je bio traumatičan a svaki naredni dolazak je dobivao drugi oblik. Godine 2001. godine sam prvi put nastupila kao solo izvođač i to je postala ljubav sve do danas.

Vaša kćerka Lena je u tinejdžerskim godinama.

- Oni su jedna specifična grupacija, ali ona je super kakva sam bila ja. Nesuglasice su normalne kao kod svake dvije žene u svijetu. Moj muž kaže: „Jao, vas dvije kao cipela i kamen u njoj, prestanite više“. Pokušavam da izbalansiram najbolje što je moguće, ali nije uvijek lako.

Idete ususret 50. rođendanu, kada se osvrnete iza sebe, kako ste potrošili godine?

- Sretno, sadržajno, jer ću imati šta da pričam svojim unucima... Nisam živjela život u kojem ništa nisam pogriješila, u kojem sam propustila mnoge šanse. Ljudi ne shvataju da je životni sadržaj jako važan.

Aktuelan je "Survivor", kakva su Vaša iskustva kao bivše učesnice?

- Sada bi iz svega ovoga što imam otišla kada bi me pozvali. To je vrlo specifično iskustvo za mene, jer volim da sebe izazivam. Najljepša uspomena iz „Survivora“ su mi svitanja. Uvijek sam se budila kada sunce počinje da se diže i toliko puta sam sjedila sama na obali mora i gledala kako sunce izlazi iz mora... A najgore iskustvo je to što sam bila odvojena od djeteta 40 dana.

Kako gledate na pjevačice koje karijeru pokušavaju graditi grudima i sa stražnjicom?

- Ne vidim ih kao konkurenciju, ne mogu im to biti jer što one imaju to sada ja sam imala nekada. Ne smeta mi mlada i zgodna žena, nemam ljubomoru, super mi je da ih vidim. Savremena muzika nije moja "šoljica čaja", često ne razumijem šta pjevaju.

Izuzetno mi je važna dikcija, kada biram pjesmu važniji mi je tekst od muzike. Nova muzika postoji, ali ljudi i dalje žele da čuju nešto "staro". Muž mi kaže: "Boli tebe briga, ti si otišla u vječnost jer imaš barem 10 pjesama koje će se uvijek slušati".

Smatrate li da plavuše bolje prolaze na estradnoj sceni jer su velike zvijezde upravo bile plavuše?

- O tome nikada nisam razmišljala na taj način... Ima i smeđih i crnih lijepih i uspješnih žena, ali eto činjenica je da je više plavuša...