Otkriven razlog svađe slavnog holivudskog para

View this post on Instagram

Na premijeri novog Dženiferinog filma "The Mother" par je viđen kako upiru prstom jedno u drugo i vode izuzetno napet razgovor.

Također je čuveni glumac snimljen i u trenutku dok je izrevoltirano supruzi otvorio vrata automobila, a potom ih zalupio, nakon čega je bio neprijatan i prema usputnim prolaznicima i posmatračima.

Ekspert za govor tijela Džudi Džejms (Judi James) istakla je za "Mirror" da je moguće da će doći do ponavljanja scenarija iz prošlosti, odnosno da će Aflek možda ponovo podleći pritisku kakav je trpio i prije dvije decenije. Podsjetimo, par je prvi put bio zajedno od 2002. do 2004., a bili su i vjereni, ali je njihovoj ljubavi došao kraj jer Ben nije mogao da se nosi s ogromnom pažnjom javnosti.

Prethodni raskid

- Njihov prethodni raskid ostavio je Dženifer slomljenog srca, a ona je tada sugerirala da je to što su bili pod "opsadom" medija dovelo do problema u njihovoj vezi. Vidjeti kako Ben lupa vratima automobila jer se iznervirao zbog toga što su ih fotografirali dok piju kafu, to definitivno ne izgleda dobro. Ipak, incident se dogodio nakon nekoliko vrlo slatkih trenutaka dok su išli po svoje kafe. Tek kasnije se Benu mijenja raspoloženje, a on žustro hoda ispred nje. Otvara joj vrata automobila, ali je ne gleda dok ulazi unutra, iako jeste pogledao prije nego što je zatvorio vrata - priča Džudi za "Mirror".