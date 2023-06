Sanja Vučić: Zadirkivali su me zbog viška kilograma

Sanja Vučić danas je jedna od najpopularnijih mlađih pjevačica, ali nije uvijek bila omiljena. Ona je otkrila da su je tokom školskih dana vršnjaci maltretirali zbog viška kilograma.

Popularna pjevačica objašnjava da nikada nije došlo do fizičkog obračuna, već se sve svodilo na prozivke.

- Djeca znaju da budu mnogo surova, jer nisu svjesni koju štetu čine. Bila sam dijete sa viškom kilograma i time bila meta zadirkivanja. To nikada to nije prelazilo granice verbalnog, nije bilo fizičkog obračunavanja. Moja majka je išla do krajnjih granica da se zauzme za mene. Od profesora, psihologa, direktora, roditelja, pa i sa mojim vršnjacima sa kojima bih eventualno imala problem. Ali u isto vrijeme me vaspitavala da kao i ona mogu da stanem u svoju odbranu i da ne treba ništa da trpim - priča Sanja i dodaje da je danas u super odnosima sa svim drugarima.

Nije ostavilo posljedice

- Danas kada se na to osvrnem, nije ostavilo posljedica na moje ponašanje. U divnim sam odnosima sa svim drugarima iz škole i krivo mi je što današnja djeca ne mogu u potpunosti to da iskuse.

Inače, bivša članica grupe "Hurricane", ne krije da je već neko vreme sretno zaljubljena.

Njen partner je vlasnik jednog poznatog noćnog kluba, Nenad Cicmil, a pjevačica je od skoro počela da živi sa njim.

Kako je otkrila, Nenad ima više stila od nje, pa je često konsultuje šta da oblači za nastupe.



"Dečko ima više garderobe od mene"

- Novi dečko voli da me svlači, ali i da me oblači! Ima više garderobe od mene i savjetuje me šta da obučem - rekla je Sanja za Informer i dodala:

- On je uglavnom stilizovaniji od mene! Zna bolje da se obuče, tako da se često savjetujem s njim. On ima veći garderober, nećete vjerovati! Ali počela sam u posljednje vrijeme i ja da ga punim stvarima koje nosim na nastupima, a i onim za svakodnevni život. Trudim se da jednu odjevnu kombinaciju ne ponavljam i da u tom smislu uvijek budem na visini zadatka. Imam sreću što mi je najbolja drugarica i stilistkinja, tako da možemo svakog dana da razmišljamo o kombinacijama.