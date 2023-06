"Avazov" vremeplov: Anđelina Đoli i Bred Pit posjetili BiH 2010. godine, boravili i u Goraždu

- Stigli su jučer oko 19.30 sati. Dogovor je bio da se sve drži u tajnosti do njihovog odlaska iz BiH i vi ste prvi kojima ovo otkrivam – kaže Ražanica.

Po dolasku, bračni par se smjestio u sobu, a potom oko dva i po sata uživao u mirnoj večeri s pogledom na rijeku Drinu.

- U početku su me hvatali strah i panika, ali kako je vrijeme odmicalo shvatio sam da su to tako nježni i topli ljudi iz kojih izvire dobrota. Rekli su mi da je to bio prvi put nakon dvije godine da sjede pored prozora, da im niko ne smeta dok jedu. Sjećam se da su na meniju bili dimljeni biftek, čorba i panakota za desert ... – dodaje Ražanica.

Oduševljeni rijekom

Domaćini prenose Bredovo i Anđelinino oduševljenje ljepotom rijeke, pogledom na džamiju Kajseriju na suprotnoj obali i kompletnim ambijentom. U ugodnoj atmosferi napravljene su fotografije koje će zauzeti počasno mjesto u albumima članova osoblja hotela, koje je noć provelo na svojim radnim mjestima. Da su svjetske zvijezde bile zadovoljne gostoprimstvom potvrđuje i informacija o nešto dužem odmoru u hotelu u kojem su ostali do 10.30 sati.