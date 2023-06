Edita Aradinović progovorila o porodici: Uskoro ću imati 30 godina, želim puno djece

Pjevačica Edita Aradinović obratila se svima putem video snimka, te se požalila kako nikako ne može da nađe idealnog muškarca pored kojeg će ostariti.

- Sinoć sam gledala jedan ljubavni film koji me je razorio i zbog čega sam sanjala da se udajem. I onda sam se jutros probudila, gledam ovako u plafon i razmišljam… Ove godine punim 30, puno sam toga naučila, prošla, ostvarila se u svom poslu… Ne tražim od života mnogo, to sam shvatila. Dobro, tražim mnogo, nije da ne tražim, ali samo tražim, ono, svog blizanca da se pojavi. Možda se i pojavio, a da ja to ne znam - kazala je Edita Aradinović u obraćanju putem društvenih mreža.

Dodala je i to da traži svog saveznika, prijatelja, saputnika, neko ko gleda istim očima, a različitim, koji će imati iste sisteme vrijednosti, da na isti način odgajaju djecu.

- Puno djece! Dakle, želim puno djece da imamo, puno životinja, da živimo u šumi, u kući nekoj ogromnoj, sa nekim dvorištem gdje će nam dolaziti prijatelji sa djecom, bez djece, gdje ćemo se zezati. To će biti domaćinstvo ogromno - dodala je ona.