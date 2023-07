Veliki skandal potresa irsku nacionalnu TV kuću: Voditelj primio 345.000 eura mita

Nacionalna televizijska kuća u Irskoj upletena je u pravu dramu zbog tajnih isplata voditeljskoj zvijezdi. The Late Late Show postala je najgledanija emisija u Irskoj. Priče o slavnima, tajnama i lažima zaokupile su javnost i neki smatraju da je to najzanimljivija emisija koju je RTE producirao.

Međutim budućnost televizije sada je upitna. TV kuću trenutno potresa niz skandala oko tajnih isplata voditelju Rajanu Tubridiju (Ryan Tubridyj), koji je vodio The Late Late Show, piše The Guardian. Otkriveno je da je Rajan primio 345 hiljada eura skrivenih isplata uz svoju regularnu platu od 2017. do 2020. godine.

Javnost je bijesna

Otkriće je izazvalo bijes pretplatnika pošto je RTE finansiran njihovim novcem, a proteklih godina televizijski čelnici davali su lažne izjave o plati svoje voditeljske zvijezde. Irski premijer Leo Varadkar kazao je da su zakoni možda prekršeni.

- Neke od ovih isplata možda su bile na pogrešnoj strani zakona - rekao je novinarima.