Goca Tržan otkrila kako je zaradila prvi novac

Goca Tržan važi za jednu od uspješnijih pjevačica na našoj javnoj sceni, a malo ko je zna da njeni prvi poslovi nisu bili vezani za muziku i da je danas ponosna na svako iskustvo koje je oblikovalo prilikom odrastanja.

Goca se ne stidi da prizna kako je zarađivala prije nego što je postala poznata, a prvi novac zaradila je od kuhanja.

Naučila je baka Cvijeta

- Htjela sam da radim na pumpi, da perem prozore. Moj tetak Marko je tada radio u „Jugopetrolu“. Rekla sam to roditeljima, ali me je tata pitao da li bih za 100 maraka kuhala za jednu porodicu mjesec dana. Pristala sam i on mi je rekao da ću od sutra biti kuharica u porodici Tržan. Spremala sam ručak u svojoj kući dok su mama i tata radili i stvarno sam za mjesec dana dobila platu od 100 maraka. Imala sam kuhar Steve Karapandže. Nije svako jelo baš uspjelo, ali su sve pojeli. Ne bih to uspjela da me baka Cvijeta nije naučila da kuham razna jela - prisjetila se pjevačica.

Kazala je kako je kao mlada prodavala i sladoled.

- U srednjoj školi sam prodavala sladoled na Bulevaru. Zaradila sam brdo para. Ali danas mi je sve to predivna uspomena. Teško mi je što moja baka više nije živa. Najviše me je pogodila njena smrt. Ona je bila moja krvna grupa. Bila sam sretno dijete jer sam imala onoliko koliko mi je bilo potrebno. Nikad previše, a ni premalo. Bila su to vremena kad smo svi imali manje-više isto. Po tome smo se i prepoznavali. Nosili smo svi iste patike, farmerke - rekla je Goca.

Sretno djetinjstvo

Pjevačica je imala skromno, ali sretno djetinjstvo kojeg se sada vrlo rado sjeća.

- Prva slika koju pamtim iz našeg djetinjstva jeste naš mali stan u Narodnih heroja na Novom Beogradu. Živjeli smo na osmom spratu u 42 kvadrata brat, mama, tata i ja. Stanovali smo na sunčanoj strani ulice. Sjećam se i bake, koja je dolazila da nas čuva kad je mama na poslu. Bili smo sretna porodica. Živjela sam kod Fontane do svog 18. Rođendana - ispričala je svojevremeno za domaće medije.