Rialda Karahasanović pozirala u bikiniju pa poručila: Zaobiđite me, režim

Ispod objave je dobila komplimente na račun svog izgleda, a u prethodnoj objavi je pokazala i naporan trening u teretani.

- Drugi dan detoxa i treninga s 0 snage. Ko planira da me zove ili me sretne, neka me zaobiđe jer režim - napisala je na svom Instagram storyju.

Inače, Rialda je nedavno odgovarala i na pitanja svojih pratitelja. U jednom od odgovora je poručila da na njoj nije sve prirodno, “ali mozak jeste”.