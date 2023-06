Pjevačica Rialda Karahasanović za "Dnevni avaz": Vrijeme je da izađemo iz mraka

- Svašta nešto imam u planu, ali nekako sam se naučila vremenom da je pametnije da se unaprijed ništa ne priča kako bi se negdje sve to na najbolji mogući način iskristalisalo i pripremilo. Ono što mogu da kažem da moj tim i ja vrijedno radimo na nekoliko projekata i jedva čekam da to predstavim i vama i svojoj publici.

- Prezadovoljna sam reakcijama ljudi na moju novu pjesmu, konstantno dobivam pozitivne poruke i komentare i nekako pjesma laganim putem i prirodnim dolazi do publike, što mi je vrlo važno i bitno – započela je Rialda.

Dolasci u Sarajevo

Na koji način balansirate sve obaveze?

- Obaveza imam jako mnogo i ponekad znam da budem ljuta na sebe, što sama sebi napravim pritisak u glavi što se organizacije tiče, ali nekako se trudim da odradim sve. Zapisujem i kako šta završim tako i štikliram. Bez jasnog plana i cilja teško je da se održi balans.

Kako je jednoj Sarajki živjeti u Beogradu?

- U početku mi je bilo neobično, donijeti odluku i preseliti se u drugu državu i grad. Ali sada već sam se potpuno navikla, upoznala sam dosta i grad i ljude, super sam se snašla i prilagodila. Ali i sada vrlo često odlazim u Sarajevo kako bih vidjela porodicu i provela vrijeme s njima.

Kakav je Vaš stav o plastičnim operacijama?

- Nemam ništa protiv toga da žene urade neke korekcije ukoliko sa nečim na svome tijelu nisu zadovoljne. Ali svakako nisam pri stavu da se u bilo čemu pretjeruje, jer sve što je pretjerano nikako ne može biti lijepo.

Hejteri ne mogu da me poremete

Kako podnosite negativne komentare na društvenim mrežama?

- Ne obraćam pažnju na njih. Vodim se onim čim su tamo neki ljudi iza tastature odlučili da odvoje svoje vrijeme kako bi napisali nešto o meni, znači da sam im privukla pažnju i to je dobro. Svakako to nisu ljudi koji su dio mog života, niti ljudi koji u bilo kojem segmentu utiču na moj razvoj života, tako da ne mogu da me poremete.

Posao kojim se bavim nekako donosi sam po sebi neredovne obroke, kao i poremećen san, ali dajem sve od sebe da svoj organizam dovedem u pravi balans.