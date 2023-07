Bolesni glumac oženio se 39 godina mlađom, ljekari mu rekli da mu je ostala još koja godina života

Slavni glumac Dolf Lundgren (Dolph, 65) oženio se 39 godina mlađom partnericom Emom Krokdal (Emma, 27). U zajedničkoj izjavi za medije par je podijelio kako su odlučili uploviti u bračnu luku na Mikonosu, gdje imaju svoju vilu. Gosti vjenčanja bili su članovi porodica nekoliko najbližih prijatelja.

Rak se vratio

- Zbog pandemije i tretmana u bolnici nekoliko smo puta morali pomicati datum - priznali su osvrnuvši se tako i na Lundgrenovu bolest.

Naime, glumac je nedavno otkrio da se već osam godina bori s rakom pluća i vjeruje da je za to kriva njegova upotreba steroida. Ovaj 65-godišnjak je otkrio kako mu je prvi put rak dijagnosticiran 2015. godine, a ispričao je to u podcastu "In Depth with Graham Bensinger". Rekao je i kako mu se rak vratio 2020. godine, a jedan je ljekar izjavio da mu je preostalo još dvije do tri godine života.

Otišao je i po drugo mišljenje, a tretman koji je dobio rezultirao je smanjenjem tumora.