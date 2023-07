Razija Čolaković za "Avaz" o novom izazovu, privatnom životu i karijeri: TV Alfa ispunila je moj san

Spisateljica Razija Čolaković, poznata pod nadimkom Raza, važi za jednu od najpopularnijih osoba u Bosni i Hercegovini. Poznata po oštrom jeziku i dobrom smislu za humor prikupila je veliki broj pratitelja na svojoj Facebook stranici “Muhabet sa Razom”, a rijetko koja djevojka ili žena nije čitala njene tekstove na društvenim mrežama, gdje je prati gotovo 350.000 ljudi.

Pred ambicioznom Razom je novi projekt i zadatak o kojem je, kako je ranije priznala, uvijek sanjala. Na televiziji Alfa ostvarit će se u ulozi voditeljice i urednice u emisiji „Muhabet sa Razom“, koja će se od avgusta emitirati nedjeljom u večernjem terminu.

Prvo TV iskustvo

- Emisija je zamišljena kao opuštena, spontana i zabavno-poučna. Definitivno neće biti klasična, ni monotona. To je ono što mogu obećati. O tačnom datumu, naravno, gledaoci kao i moji pratitelji će biti blagovremeno obaviješteni – istakla je Čolaković na početku veoma otvorenog razgovora za „Avaz“ i otkrila šta gledaoci mogu još od nje očekivati, s kakvim komentarima se susreće na društvenim mrežama, ko joj je najveća podrška i kako se najbolje odmara.

Da li će emisija na TV Alfi biti Vaše prvo TV iskustvo?

- Da, to će zvanično biti moje prvo televizijsko iskustvo. Bolje reći, bit će to ostvarenje mog sna, jer sam cijelog života željela upravo to raditi, voditi i uređivati svoju emisiju.

Možete li nam otkriti kakve goste ćete imati i o kakvim temama ćete razgovarati?

- Teme ću birati zavisno od gosta koji bude u emisiji, ali već sada je jasno da ćemo pričati o apsolutno svim temama, osim političkim i vjerskim. Moji gosti će biti ljudi iz svijeta poznatih i slavnih, ali i oni manje poznati.