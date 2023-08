Kako danas izgleda život Melanije Tramp

Melanija Tramp (Trump), nekada slovenska dizajnerica nakita i manekenka, javnosti najpoznatija kao bivša Prva dama Sjedinjenih Država te supruga 45. američkog predsjednika Donalda Trampa otkako je napustila Bijelu kuću, živi mirnim životom iza vrata svoja tri doma.

Melanija nikada nije imala grupu bliskih prijatelja za koje se zna, a po tom pitanju se ništa nije promijenilo. Kako piše The New York Times, drži se uskog kruga -svog sina, svojih starih roditelja i šačice starih prijatelja.

Posjećuje svoje frizere, savjetuje se s Herveom Pijerom (Hervé Pierr), svojim dugogodišnjim stilistom, a ponekad se nađe sa suprugom na večeri petkom navečer u njihovim klubovima. Ali njena najgorljivija potraga je pomaganje svom 17-godišnjem sinu, Baronu (Barron) u njegovoj potrazi za fakultetom.

Ono što nije napravila, uprkos pozivima svog supruga, jesu pojavljivanja tokom kampanje, a nije bila ni uz njega tokom njegovih pojavljivanja na sudu. Za razliku od svojih prethodnica, nema planova za knjigu ili velike dobrotvorne napore. U svom postpredsjedničkom životu želi ono što nije mogla dobiti Bijeloj kući – osjećaj privatnosti.

Treća optužnica

Dok se Donald Tramp suočava sa mogućom trećom optužnicom, ona šuti o sve većoj pravnoj opasnosti u kojoj se on nalazi. Melania podržava njegovu predsjedničku kandidaturu, no nije izgovorila javnu riječ o tome sve do maja, kad ga je podržala u razgovoru za ‘Fox News Digital’.

– Ima moju podršku i radujemo se vraćanju nade u budućnost i vođenju Amerike sa ljubavlju i snagom, rekla je tada.

Gospođa Tramp ostala je u kontaktu i prijateljstvu s malom grupom ljudi iz svog vremena u Bijeloj kući, uključujući dizajnericu Rejčel Roj (Rachel Roy) i Hilari Geri Ros (Hilary Geary Ross). Posebno je bliska sa svojim roditeljima, koji imaju stan u Trump Toweru na Menhetnu viđeni su na Trampovim pojavljivanjima u Mar-a-Lagu, privatnom klubu i rezidenciji Trampovih.