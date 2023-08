Organizatorica dubrovačke svadbe Jusufa Nurkića: Jedan od najzahtjevnijih projekata

Organizatorica vjenčanja Jusufa Nurkića u Dubrovniku, Ines Nanić, otkrila je detalje slavlja.

- To je jedan od najzahtjevnijih projekata na koje smo radili, a moja tvrtka postoji već 15 godina. Projekt smo radili s još jednom tvrtkom iz Dubrovnika i to je doista bio posao za dvije agencije te je bila to prava produkcija. To se nekad zvalo event management i takav projekt zahtijeva višemjesečne pripreme. Da je tome tako dovoljno govori da je na sam dan bilo 150 gostiju, a nas u backstageom u samoj produkciji, bilo je 146 - otkrila je za RTL Danas.