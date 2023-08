Ispovijest batlera: Šta je tražila Anđelina Đoli, a šta Donald Tramp

Nekadašnji batler Hjua Hefnera (Hugh), Brajant Horvic (Bryant Horowitz), otkrio je detalje s raskalašenih zabava koje su se odvijale u "Playboyevoj" vili.

Brajant je bio batler Hjua Hefnera od 1997. do 2016., sve do pred smrta Hefnera koji je umro 2017. u 91. godini.

Otkrio je neke detalje iz čuvene vile.

Želio Angelinu Đoli

Prisjetio se kako je Hefner oduvijek želio da Angelina Đoli (Jolie) pozira za "Playboy" te otkrio kako je glumica imala neobičan zahtjev na jednoj od zabava.



- Na jednoj od tih prvih zabava, prije nego što su došle djevojke, bila je i tada relativno nepoznata glumica po imenu Anđelia Đoli. Bilo je to prije nego što je postala velika zvijezda. Prije Breda Pita (Brad Pitt) i sličnih stvari.

Bilo je negdje iza ponoći... I u kupaonici je bila djevojka s kojom je bila hrpa drugih ljudi. Pokucao sam na vrata da pitam trebam li isprazniti kantu za smeće, a djevojka koju tada nisam prepoznao rekla je: "Ne, ali treba mi da me ispljuskaš".

Ovo je bilo tokom mojih prvih godina tamo i nisam to učinio... Nikad mi ne bi bilo ugodno to ikome učiniti. Odbio sam, ali to je vjerojatno bila najčudnija stvar koja mi se dogodila - prisjetio se.