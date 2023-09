Poseban dan u domu Seke Aleksić: Sin krenuo u školu

Prvi školski dan je nešto što zauvijek ostaje u uspomeni kako djeci, tako i njihovim roditeljima. Ni ovaj 1. septembar nije izuzetak, pa su uz mnogo emocija prvaci ispraćeni u školske klupe.

I brojne poznate javne ličnosti u Beogradu su svoje mališane danas odveli do škola. Među njima je i folk zvijezda Seka Aleksić čiji je stariji sin Jakov krenuo u prvi razred.

- Ja sam spremna za prvi razred, a za Jakova ćemo tek vidjeti - rekla je Seka uz prepoznatljiv osmijeh.

- Imala sam sve vrijeme veću tremu od njega, jer on to, vjerovatno, još doživljava kao dio dječije igre, i još ne zna kakve ga obaveze očekuju. U kući smo dosta pričali o tome, da će imati domaće zadatke i da će učiti razne stvari. Ali ne znam još kako će to prihvatiti jer ni tokom predškolskog nije bilo lako zato što je Jakov malo nestašan i ne drži ga mjesto.

Važno je da shvati da mora da pazi na času, ali i da zavoli školu. Pošto je znatiželjno dijete, ipak očekujem da će ga mnogi predmeti interesirati, a mi ćemo se potruditi da stekne radne navike i da onda i uživa u učenju - rekla je Seka koja je sina upisala u državnu školu, iako se možda očekivalo da će Jakov pohađati privatnu.