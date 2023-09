Pjevač Mahir Paloš, koji je gradio bh. muzičku scenu s Montenom, "Indexima“, Čolom…: Jedino Dini Merlinu danas skidam kapu

Pisao je pjesme poput italijanskih kancona, a i jedan i drugi smo to voljeli. E, onda je „Jugoton“ poželio da objavi moj album, ali bilo je i previše pjesama, pa su se odlučili da objave dupli album. Dragan Stefanović je radio dizajn albuma, tako da je to tada i u to vrijeme bio pun pogodak.

Kako danas živite?

- Mogu da kažem dobro, relativno dobro. Ne bih želio da se hvalim, ali mislim da sam ja jedan od malobrojnih iz te moje generacije koji ne pjeva skoro već trideset godina. Jedino sam pjevao kada su u Englesku svojevremeno došli Kemal Monteno i Davorin Popović, a Kemo je već tada bio jako bolestan.

Imao je dijabetes, imao je i njegov otac, a da ironija bude veća imao sam i ja šećer, ali sam se čuvao. Moj vjenčani kum je Mišo Marić i u Engleskoj smo imali kuću do kuće, te nas jedna naša Tuzlanka pozvala na ručak, a Kemo nije mogao da jede. Ja mu sitnim onu piletinu, da barem nešto pojede, nakon čega sam shvatio da nema šanse da on izađe i da pjeva, jer je bio užasno bolestan. I tada me Davor zamoli da se ja tu večer pojavim i da pjevam. Eto, tada sam pjevao.

A, danas još uvijek živim od zarađenog novca kada sam bio aktivan na estradi. Uvijek sam znao šta me čeka kada ostarim ili kada se prestanem pjesmom baviti. Svojevremeno sam u Sarajevu prodao tri kuće i dva poslovna objekta. Sve sam onda djeci dao, a kada su me pitali zašto nisam sebi ništa uzeo, ja sam rekao, eto vam sve, ali kasnije od mene ne tražite ništa.

Zbog čega niste 30 godina pjevali?

-Jako dobro pitanje, ali konkretnog odgovora nemam. Ali, pokušat ću da odgovorim. U mojim godinama ne bi priličilo da hodam, putujem i pjevam, drugo odnosi na estradi mi se nikada nisu sviđali, iako ja o jugoslavenskoj estradi imam prilično pozitivno mišljenje, a to ću objasniti u dvije ilustracije.

Na jednoj strani imate Beograd i tamošnju estradu, a na koju sam mogao zakoračiti odmah nakon što je otišao Dragan Stojnić, ali ja volim Ferhadiju i ne bih je nizašta mijenjao. Ja sam dijete Sarajeva i moja familija je tu više od 500 godina. Druga stvar je kada smo Kemal i ja bili na turneji i pružila nam se mogućnost da preko stambene zadruge kupimo stan na Ilidži, trosoban s garažom.

Ali, kako Kemo nije bio od toga da nešto ganja, traži, završava, moli za novac, ja mu predložim da odemo u „Jugoton“ i da od njih tražimo novac za stan. Odemo mi, kažemo zbog čega smo došli, Kemo hoće stan, treba mu novac. Taj direktor zovne sekretaricu, ona donese neke čekove, popuni ih, mi se vratimo u Sarajevo, tamo nas čeka novac. A, još je tu nešto, nisam nikada volio medije, novinare, urednike, dijeljenje autograma, slika… A, s druge strane, bio sam i lijen. S jedne strane mi je žao što nisam nastavio s pjevanjem, a s druge nije mi žao.

S kim danas živite?

- Imam partnericu s kojom živim nekih dvanaest godina, ona je jako kvalitetna žena i ratujem s njom. A, taj rat se vodi upravo oko toga, zbog čega ne želim da nastupam?

Ona je htjela da dođe i da prisustvuje ovom intervjuu, ali nisam pristao. Jer bi ona uporno potencirala na tome da se vratim pjesmi. Meni je jednom jedan predsjednik vlade nudio da dogovorim koncert, koji bi on finansirao, ali nisam pristao.

Pratite li današnju estradu?

-Slabo, pratim nešto, ali ne mnogo. Jedino Dini Merlinu skidam kapu za sve ono što radi, što je uradio i što je stvorio.

Kada bi Vam Dino ponudio pjesmu da li biste ušli u studio?

- Teško pitanje, nemam trenutno odgovor.

Odbijao sve autore

Interesantna je priča kako ste se upoznali s Oliverom Dragojevićem… te kako je Oliverova prva ploča bila namijenjena upravo Vama.

- U eri „Dubrovačkih trubadura“, mislim da je to bila 1975. ili 1976. godina, zovu oni mene da gostujem u Dubrovniku. Pristanem ja, dođem u Dubrovnik u tada jako poznatu ljetnu baštu, a ona prepuna.

Okrenem se i vidim za klavirom sjedi jedan čovjek, a bio je to niko drugi, već sada pokojni Oliver Dragojević. Oliver Dragojević je tada svirao, a ne pjevao u „Trubadurima“. Poslije toga odem ja u Zagreb kod Stipice Kalođere da mi uradi neke aranžmane, a s obzirom na to da je bio pravi Zagrepčanin, uvijek smo se sastajali u nekom hotelu ili bašti u centru grada i tu završavamo posao. Međutim, tada me on pozvao da dođem kod njega kući i to je bio baš prioritet.