Bezvremenski hit "Bacila je sve niz rijeku" krije dvije tužne ljubavne priče

Pjesma legendarnih Indexa "Bacila je sve niz rijeku" nakon objave postala je veliki hit, ali i zaštitini znak Indexa. Osim što nosi posebnu emociju, ova pjesma krije i jednu zanimljivu priču.

Naime, stvaranje ove pjesme započeo je Fadil Redžić, basista Indexa, on je napisao muziku dok je boravio u Sovjetskom Savezu na turneji sa drugim bendom.

On je svojevremeno ispričao kako je nastala muzika za pjesmu, a poslije i tekst.

- Bio sam daleko od drage, već sam bio u braku, onda me uhvatila tuga pa sam zasvirao na gitari i odsvirao to. Onda sam dao Kemi i on se zaljubio i to je sročio, a meni se to nije svidjelo u prvi mah, taj tekst, usred bašče… ali poslije mi je odgovarala, izuzetan tekst - rekao je.

Samo nastajanje pjesme je specifično, ali i priče koja se krije iza stihova. Tekst pjesme govori o dvije velike ljubavi, a emocije je prenio u stihove Kemal Monteno.

- Nija baš sasvim moja priča, dvije su priče spojene u toj pjesmi, jedna je mog Davorina Popovića, druga je moja iz mladih, dječačkih dana - dodao je.