Ukaj: Dodik nema problem u javnosti da govori "šiptari", a ja se trebam paziti kada kažem da je vlast u RS fašistička

U Jutarnjem programu Federalne televizije gostovao je glumac i reditelj Alban Ukaj.

Osim u temama iz sfere umjetnosti govorio je i o potencijalnom bezviznom režimu između BiH i Kosova.

- 'Uvijek se govori o tome kao pazi šta ćeš reći u javnosti da se ne bi naljutio ovaj s druge strane koji bi trebao da donosi tu odluku. Vlast RS je fašistička vlast. Tako da ja ne gajim nade da će se tu nešto bitno promijeniti. I uopšte više nemam pardona prema tome nakon svih ovih godina. Osnovno ljudsko pravo je sloboda kretanja. Da u 340 km razdaljine porodica ne može da vidi porodicu, da prijatelj ne može da vidi prijatelja. Ima ljudi koji su iz Prištine studirali u Sarajevu, ima ljudi koji su iz Sarajeva studirali u Prištini i onda su stekli neka prijateljstva i oni već godinama ne mogu da vide jedni druge – rekao je.

Ističe da se nalaze u nekim međuzonama.

- Kako će se to promijeniti, ja ne znam. Berlinski sporazum je potpisan od strane svih ministara vanjskih poslova zemalja regiona, jedina zemlja koja to još nije izglasala je Bosna i Hercegovina, zahvaljujući predsjedniku RS i tom režimu u RS, zato što, eto, njima se ne sviđa. Zamislite, vi u 21. vijeku, i dalje govorite u javnosti kad predstavnik jednog naroda u Bosni i Hercegovini, koristite se terminologijom ''šiptari'', uopšte ne vidite nikakav problem u tome. A, onda ja treba da se pazim u javnosti da kažem da je to fašistička vlast. To je fašistička vlast koja se i danas dan poziva na heroje kao što su Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Tako se nedavno zvao studentski dom na Palama. I tu ja ne vidim ništa što se ne bi smjelo reći' - rekao je Ukaj.