Glumica Elma Juković otvoreno za "Dnevni avaz“ o karijeri, kolegama, privatnom životu: Para mi uši kada me zovu Doli Bel

Koliko to zvuči banalno, a nekako je najteže što sam ikada radila. S obzirom na to da imam ogromne rane po tijelu. Imali smo vremenske uslove koji su bili kritični. Rađena je maska šest ili sedam sati, ja ležim na nekom podu, ne smijem da se mrdam. Onda me tako prenose u kombi, idemo na lokaciju, pa još 12 sati snimanja, smrzavanja, bura, vjetrova. I kad gledaš film, nemaš zapravo pojma šta je sve iza toga – iskrena je Juković.

Sama uloga ju je natjerala na razmišljanje o rodnosti.

- Moja percepcija shvatanja različitosti potpuno se promijenila i koliko su ljudi kod nas neosviješteni. Ljudi koji su drugačiji od nas, na marginama margina su. I to se ne vidi ovako, jer svako ima svoj život. A u svijetu je sve to toliko zaštićeno. Na Zapadu je došlo do toga da se to poštuje i prihvata. Voljela bih da kroz moju ulogu i to što sam ja uradila, urade i drugi - pomjere svoje granice. Neki ljudi koji su možda konzervativniji i imaju neke blokade ne bi to učinili. A to je sve normalno, život je to, i o tome se treba pričati – kazala je Juković.

Elma Juković briljirala je u ulozi Doli Bel u predstavi Kamernog teatra 55 „Djećaš li se Doli Bel“, nastaloj prema tekstu Abdulaha Sidrana, a pod rediteljskom palicom maestralnog Kokana Mladenovića. I na neki način Juković je ostala Doli Bel.

Zbog toga smo je pitali o toj ulozi i smeta li joj što je tako oslovljavaju.

Odlazak Tuke

- Doli Bel je zvučna. Mediji to uvijek povezuju. I meni je to drago, ali počinje da mi para uši. Super je nekoga vezati za neku ulogu, u smislu spominjati to, ali do neke mjere... To je uloga iz predstave, to nije isto. Koliko je ljudi imalo prilike da pogleda tu predstavu do sada, pogledalo je. U svakom slučaju, to je jedno od divnih iskustava i nekako se nadam da ćemo se okupiti, da će se možda ta predstava nastaviti igrati – kazala je Juković.

Prisjetila se kolege Mirsada Tuke, koji je preminuo 11. jula, a koji je i igrao u spomenutoj predstavi.

- Imali smo specijalno nesretnu okolnost da nam je preminuo naš dragi kolega, stvarno divan glumac i čovjek, Mirsad Tuka. Uopće ne znam da li će biti moguće nama emotivno da to iznesemo, da igramo bez njega. Ali na neki način možda i trebamo upravo zbog njega, in memoriam. Bilo bi lijepo da to učinimo. Pa ćemo naći neki put – istakla je Juković.

Saradnja s Mustafićem

- Mnogo toga se izdešavalo od uloge Doli Bel. Spomenula bih premijeru „Majke“ reditelja Dine Mustafića, riječ je o Velerovoj trilogiji. To mi je bio prvi put da radim s Dinom i bilo je sjajno. Počinje nova sezona, bacamo se na daske koje život znače. U svakom smislu sve ide dobro – kazala je Juković.