Seku Aleksić privela policija: Svjedočenje supruge poznatog kriminalca šokiralo Balkan

Pjevačica Seka Aleksić svojevremeno je bila privedena na aerodromu, zbog lažne garderobe koju je nosila na sebi. Svemu je prisustvovala Milena Kačavenda, koja je ispričala sve detalje.

Kako je istakla, Seka je tada morala da plati 2.000 eura kaznu, jer je nosila , fejk” torbu poznatog brenda. Policija joj je prije nekoliko godina prišla na aerodromu i izdvojili su je iz grupe, dok su čekali u pasoškoj kontroli, te su otkrili da nosi lažnu torbu, piše Republika.

– Kada su Seki na granici uzeli torbu, to je bila čitava priča, kao da nosi sve fejk stvari. Agenat Louis Vuitton ima na svakom koraku, a kazna je 2.000 eura, kako bi spriječili plagijate. Na aerodromu mogu da ti skinu i provjere, provjere serijski broj, ukucaju. Sekina torba je bila fejk i neko je nahvatao na aerodromu. To je bio blam vijeka, svi su gledali, nju izdvoje sa strane. Uglavnom, kad se vratila, mi smo čekali na pasoškoj kontroli, svi prošli, nje nema, neko od ljudi iz aviona, prišao sa značkama i rekli joj da se izdvoje da provjere torbu. To je bilo 2.000 eura kazna. Ti si kupio fejk stvar, oni se samo time bave – ispričala je Milena.