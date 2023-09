Melkior Bašić, član žirija popularnog takmičenja, za "Avaz": U mojoj kuhinji supruga je glavna

- Od žirija možete očekivati sve isto kao i do sada. Nismo se ništa promijenili, osim što smo malo ostarili, malo smo izgubili kose i dobili koju boru više. Pravila su i dalje ista, najbolji pobjeđuje. A od kandidata, još ne znamo, to ćemo da vidimo. Veoma su zanimljivi, drugačiji, svaki je poseban na svoj način. Ima onih koji su posebno dobri s okusima, neki su dobri s tehnikama, neki imaju dobre vizije, dobre ideje, ima ozbiljnih, a ima i šaljivih. Ove godine imamo baš širok spektar kandidata – istakao je Bašić na početku razgovora.

Možete li otkriti neki izazov s kojim će se kandidati suočiti?

- Definitivno sa stres testom, kao i do sada, kojih će biti nekoliko. Naravno svaki će biti drugačiji, a ako vam otkrijem još nešto, onda nije fora. Mogu samo reći da će izazovi biti zanimljivi.

Postali ste veoma popularni u cijelom regionu u ove dvije godine od kada se emitira „Masterchef“. Da li se Melkior promijenio privatno ili ste ostali onaj stari.

- Ostao sam onaj stari, radim svoj posao, bavim se hobijem kada stignem. Posvećujem se svojoj porodici, svojoj ženi. Ništa se nije promijenilo, isti, isti, samo s još manje kose.

Koliko Vam teško pada rastanak s kandidatima? Da li se to iz sezone u sezonu mijenja i postaje lakše?

- Ne postaje lakše, postaje sve teže i teže. Pravila su takva da neko mora otići. Teško pada što jest, jest. Ima raznih ispadanja, neki odlaze tužni, a ima i onih koji odlaze s osmijehom. Sve zavisi od osobe do osobe.

Svojim ste šarmom i smiješkom osvojili srca gledateljica, kako Vaša supruga reagira na to što ste prozvani „Gospodin Fatalni“?

- A šta kaže, moj fatalni i to je to. Mada me zna zezati kada je ne čujem, kaže oprostite „Gospodine Fatalni“. Uzimamo to kroz šalu.

Obožavam klepe

Što se tiče bosanske kuhinje ima li neko jelo koje posebno preferirate i rado pravite?

- Obožavam klepe, tu tjesteninu punjenu mesom i prelivenu vrhnjem. Mogu toga baš pojesti, ali moram imati kiselu uz to, jer je dosta masno, pa onda zna biti teško. Volim sve kategorije dolme, ali naravno ništa bez ćevapa, burek neću ni spominjati. Volim bosansku kuhinju. Bosanci i Hercegovci trebaju biti ponosni na svoju kuhinju.