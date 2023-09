Frontmen „Lexington benda“ Bojan Vasković za „Avaz“: Dok sam živ, osjećat ću se Sarajlijom

Bojan Vasković (40), frontmen popularnog "Lexington benda" te Sarajlija s beogradskom adresom stanovanja, nedavno je gostovao u rodnom gradu kada se i susreo s ekipom „Dnevnog avaza“.

Uspomene koje nosi iz Sarajeva su posebne, kako kaže, a otkrio nam je i čega se najviše sjeća.

- Najviše se sjećam prelijepog djetinjstva, Pionirske doline, Ilidže, Vrela Bosne, vožnje biciklom, fudbala i treniranja u nogometnom klubu „Željezničar“. Djetinjstvo nosi sve najljepše – rekao je Vasković.

Dragi prijatelji

Istakao je da se raduje nastupati pred sarajevskom publikom.

- Kao i uvijek, ja kada dođem ovdje, napravim prostor da se družim s ljudima, da se vidim s mojim dragim prijateljima kojih ovdje ima mnogo u Sarajevu. Nekako to mi stvara jedan poseban osjećaj u organizmu. Tako da je to uvijek više od pjesme – kaže Vasković.

Ovaj muzičar uspijeva dobro uskladiti privatni život i poslovni. Na pitanje kako to uspijeva nam je odgovorio da ukoliko se čovjek dobro organizuje, stigne sve.

- Mora negdje čovjek da bude uskraćen za neke svoje želje, ali prosto nekako stižem. Dobro sam organizovan i dobro mi to ide za sada – kaže Vasković.

On često posjećuje Sarajevo sa suprugom i djecom.

- Mi smo uglavnom u periodu ljeta negdje na primorju, pa ako prolazimo kroz Sarajevo, uvijek ostanemo dan ili dva i u periodu zime obavezno se spustimo do Jahorine – kaže Vasković.

Osjećaj ponosa

Možda najveća dilema među njegovom publikom je to da li se smatra Sarajlijom ili Beograđaninom na šta nam je rekao:

- Ja sam skoro 30 godina u Beogradu i stvarno volim Beograd. Stekao sam u tom gradu mnogo prijatelja i završio sam škole, počeo s muzikom, ali nekako uvijek kada me neko pita odakle sam, ja kažem: „Iz Sarajeva“. Da sam u Njujorku, kada me pitaju, ja kažem iz Sarajeva, ali živim u Beogradu. Rođen sam tu i dok sam živ, osjećat ću se rođenim Sarajlijom. Ponosim se time i volim da kažem to, jer ovaj naš grad ima taj duh i to traje već decenijama i zaista to stvara jedan osjećaj ponosa – kaže Vasković.

Uprkos popularnosti i muzici, najvećim uspjehom smatra što je otac dvije kćerke i sina te to što je sa suprugom Aleksandrom izgradio divnu porodicu.

- To mi je najveći uspjeh što sam dosta okrenut prema porodici i to što pored posla i ovog života nalazim dosta vremena da provodim s njima – kaže Vasković.