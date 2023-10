Da li je moguće da si tolika seljanka: Žene zaratile zbog supruge Bojana Vaskovića

Aleksandra Vasković, supruga pjevača Leksington benda Bojana Vaskovića,15. novembra 2022. godine rodila je treće dijete.

Veći stomak

Nju na Instagramu prati više od 67.000 ljudi, s obzirom na to da bloguje, a masovno je prate žene koje su oduševljene njenim načinom života i svime što prezentuje javnosti i primjerom koji daje svima koji je prate.

Međutim, sada je u jednoj njenoj objavi došlo do ozbiljne rasprave, a sve nakon što ju je jedna žena upitala ono što svi smatraju vrlo neumjesnim.

- Je l’ to nova beba na pomolu - upitala je Aleksandru jedna žena, na snimak na kojem je Aleksandra u uskoj haljini i vidljiv je veći stomak.

Iako je javno govorila da poslije 3. porođaja ima dijastazu i to ne krije ni u jednoj svojoj objavi, već ponosno pokazuje, ova žena to, vjerovatno, nije ispratila, a iz očiglednog neznanja sama nije ni pretpostavila da može to biti u pitanju.

S tim u vezi, ne čudi što je ovo njeno pitanje izazvalo revolt žena koje prate Aleksandru.

- A je l’ stvarno ne znate ili ste samo maliciozni?”, “Strašno je kako zvuči maliciozno. Ovakve žene, bez dlake na jeziku će nam svima doći glave”, “Je l’ moguće da si tolika seljanka”, “Da li ste nekada čuli da se ovakvo pitanje ne postavlja? Malo kulture nije na odmet”, “A otkud nekome pravo da postavi ovakvo pitanje nikada mi neće biti jasno, šta žene sebi daju za pravo. Nije ti to trebalo, ipak si i ti žena, malo upali mozak" - samo su neki od komentara.