Jana šokirala priznanjem: Bodem se injekcijama u stomak da smršam

Jana Todorović bez dlake na jeziku priznala je kojim se sve metodama služi da bi smršala, pa šokirala sve kada je priznala da se zbog muža bode u stomak kako bi bila mršavija, piše Kurir.rs.

- Smršala sam nekoliko kilograma, možda sedam-osam, što je za mene puno. Da budem iskrena, prvo sam koristila one injekcije što se špricaš jednom sedmično u stomak. Ja uvijek iskreno, s neba, pa u rebra. I posle toga sam uzimala neke tabletice. Sa njima izgubim apetit. Zadovoljna sam kako je sada - kaže Jana za Republiku i otkriva šta joj muž kaže kada nabaci kilograme:

- Moj muž voli da ja budem prvenstveno zdrava, i voli kada sam mršavija, naravno, i ne da mi da pijem te tablete. Kaže: ''Nemoj da se truješ, molim te, nemoj da primaš te injekcije. Voli da ja skidam prirodno, ali ja nemam vremena za dijete, i neki sport.



Nakon ovoga Jana je priznala da ju je kćerka ranije stalno kritkovala što nije kod kuće, te što ju je ostavljala kod rodbine da je čuvajju, kako bi ona išla da radi.

- Stalno sam na putu i naravno da to smeta porodici. Fali mi kćerka, falim i ja njoj. Jednog dana će mi sigurno biti zahvalna što je ostajala sama sa tetkom, sa tatom, sa svojom babom. Nisam se udaljila od kuće da bih išla da se provodim, već da bih radila i obezbijedila svome djetetu bolji život. Svi to želimo svojoj djeci. Ko kaže drugačije, sigurno da nije tako. Dok je bila manja, stalno se nešto raspravljala sa mnom: ''Što me ostavljaš. Pa ti nisi prava majka. Prave majke to ne rade svojoj deci''. Sad kako ulazi u neke zrelije godine, shvata da sam ja puno radila, i ona mora da bude zahvalna, da se brine o sebi, i da napravi nešto u svom životu - kaže pjevačica te dodaje da je zadovoljna u kakvu djevojku joj izrasta kćerka.